Россия готовит мобилизацию 300 тысяч военных — Зеленский

Опубликовано: 03.04.2024 20:08 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский заявил о подготовке новой волны мобилизации в России. Президент Украины сообщил об этом на пресс-конференции в Киеве 3 апреля.

“Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных”, – заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве.

Также президент Украины высказался на тему мобилизации в украинскую армию в 2024 году. Точного количества людей, которые будут мобилизованы украинский лидер не назвал, но подчеркнул, что их будет меньше 500 тысяч.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявления Зеленского назвал неправдой.

К слову, слухи о предстоящей волне мобилизации в России начали появляться ещё в марте, однако официальные власти эту информацию отрицают.

Тем не менее в Минобороны России 3 апрелязаявили, что с конца марта зафиксировали “существенный рост желающих заключить контракт для участия в военной операции на Украине”. По данным ведомства, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек желающих поступить на военную службу, а за последние 10 дней “контракты для участия в специальной военной операции заключило около16 тысяч граждан”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что “специальная военная операция” превратилась “в войну”.

Песков признал, что РФ «находится в состоянии войны» и призвал россиян к «внутренней мобилизации»