Песков признал, что РФ «находится в состоянии войны» и призвал россиян к «внутренней мобилизации»

Опубликовано: 22.03.2024 13:44 , Обновлено: 04.07.2024

На встрече с российскими журналистами, которая состоялась сегодня, 22 марта, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция" превратилась "в войну".

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убеждён”, — подчеркнул Дмитрий Песков.

Также он добавил, что каждый должен понимать это “для своей внутренней мобилизации». Представитель Кремля отметил, что у России появилось четыре новых субъекта федерации, и потому сейчас главное — “обезопасить людей и освободить территорию этих субъектов”.

Немного позже, сравнивая понятия “спецоперация” и “война”, он добавил, что “это неуместное сравнение, потому что там иной контекст”. По его словам, правовой статус действий в Украине не изменился, пишет издание “РИА Новости”.

“Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре”, — уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря, Россия “не может допустить существование” на своих границах государства, которое обещает вернуть под свой контроль Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщили в издании “РБК”.

Ранее Телеграф писал, что на “Всемирном фестивале молодёжи” Дмитрий Медведев заявил, что “Украина — это Россия”. Также во время выступления он продемонстрировал зрителям коллаж из мемов про западных лидеров.

«Украина — это, безусловно, Россия» — Медведев заявил, что среди властей Украины «нет людей»