Россия атаковала Украину 103 дронами за ночь — ВСУ

Опубликовано: 05.01.2025 11:44 , Обновлено: 05.01.2025

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 5 января российские военные атаковали Украину 10 3 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По информации ВСУ, на утро 5 января подтвердили сбитие 61 дрона в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.

“Попаданий не зафиксировано”, — утверждают украинские военные.

Кроме того, там заявили, что “42 беспилотника-имитаторы-локально потеряны (без негативных последствий)”.

В ВСУ добавили, что в Харьковской области из-за падения одного БПЛ “повреждены несколько частных домов”, есть пострадавшие.

Власти РФ эту информацию пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве обороны России 5 января заявили, что за прошедшую ночь над территорией страны сбили 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Украина атаковала Россию 61 беспилотником за ночь — Минобороны РФ