Россия атаковала ракетами ТЭЦ в восьми областях Украины

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Опубликовано: 22.10.2022 12:15 , Обновлено: 22.10.2022

Россия 22 октября атаковала ракетами города Украины, в попытке уничтожить гражданскую инфраструктуру. Основными целями россиян стали ТЭЦ, дающие тепло и свет украинцам в восьми областях.

ПВО Украины уничтожила 18 крылатых ракет. Как сообщили в Минобороны Украины, россияне запустили 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Кроме того, русские осуществили 16 запусков крылатых ракет «Калибр» с кораблей из акватории Черного моря.

https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1583747825892208642?s=20&t=NFo1a8PSLlfzhmbX4qi9-Q

Всего ВСУ уничтожили 18 крылатых ракет (чуть более половины):

13 КР Х-101/Х-555;

5 КР “Калибр”.

В Укрэнерго заявили, что масштаб сегодняшних повреждений, после ракетных ударов, сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Что известно к этому часу:

Киевская область. ПВО Украины сбили несколько ракет, которые летели на Киев. Пострадавших и разрушений нет.

Хмельницкая область. Есть прилет. Облцентр остался без света, возможно отключение воды.

Черновицкая область. ПВО сбила ракету.

Одесская область. Два удара по объектам критической инфраструктуры. В некоторых н.п. пропал свет.

Ровенская область. Есть прилет по объекту критической инфраструктуры в Ровно.

Львовская область. Есть сбития, отработала система ПВО.

Волынская область. Из-за прилетов в некоторых н.п. пропал свет и вода. Ухудшилось качество связи.

Кировоградская область. Несколько прилетов по важным энергетическим объектам.

“Ничего, выдержим”

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил после атаки россиян, что “очередные ракетные обстрелы от террористов, воюющих с гражданской инфраструктурой и людьми”, не повлияют на решимость Украины сопротивляться.

“Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины — инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ”, - пообещал он.

Ранее Телеграф сообщил, что Интститут изучения войны (ISW) сообщил, что, по его данным, Россия начала вывод российских войск из западной части Херсонской области. Американские аналитики считают, что процесс может занять несколько недель. В самой России заговорили о возможном разгроме и предстоящих “жёстких” двух месяцах.

Россия начала вывод войск с запада Херсонской области из-за угрозы разгрома — ISW