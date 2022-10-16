Появилось видео ракетных прилетов в российском Белгороде

🎥 Видео

Опубликовано: 16.10.2022 12:06 , Обновлено: 16.10.2022

В российском Белгороде, областном центре на границе с Украиной, 16 октября раздались взрывы. А в небе были видны разрывы ракет ПВО.

Губернатор Белгородской области подтвердил, что в результате “обстрелов” пострадали два человека. Местные жители сообщают о взрывах в районе местного аэропорта.

Они также рассказали, что такой массированный удар наблюдают в первый раз. А тем временем, с места присылают видео, где, вероятно, ракеты уничтожают рсосийскую систему ПВО.

https://twitter.com/vvo100k/status/1581570263052787712?s=20&t=Hu00V-9iYjIBvlZL7F5iIg

https://twitter.com/UtinLadimir/status/1581569944650588160?s=20&t=Hu00V-9iYjIBvlZL7F5iIg

Украинская сторона или не комментирует, или отрицает свою причастность к обстрелам российского областного центра. Там заявляют о неточности российских ракет, которые летят по своему же городу. А ещё предполагают, что российские военные “курят в неположенных местах”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Белгородской области РФ загорелась нефтебаза. За полчаса до сообщения о пожаре на нефтебазе тот же канал писал о том, что жители поселка Разумного Белгородского района присылают кадры с дымом, затем появилось сообщение по пожаре на нефтебазе.

Новость Телеграф