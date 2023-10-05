Российский удар по магазину под Купянском убил 49 мирных украинцев - Зеленский. Что говорят в РФ?

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Опубликовано: 05.10.2023 16:13 , Обновлено: 04.07.2024

Россия ударила ракетами по кафе и магазину в с. Гроза Купянского района, где было много гражданских людей, заявил 5 октября президент Украины Владимир Зеленский. По данным украинских властей, это произошло около 13:25, в обеденное время, когда там было много мирных жителей.

По состоянию на 16:00 из-под завалов достали тела 49 погибших людей, среди них мальчик 6 лет.

“Русский террор надо остановить… Этот и подобные теракты нужны России лишь для одного: сделать свой геноцид на агрессию новой нормой для всего мира”, - заявил Владимир Зеленский.

Власти России пока не комментировали удар по мирным жителям в украинском селе, и обвинения в том, что его могли совершить россияне. 49 убитых человек — это самое большое число жертв среди гражданского населения в Украине в результате одной атаки с начала полномасштабной войны.

[info_b]Осторожно! Фото содержат изображения погибших. [/info_b]

Обновлено В кафе села Гроза Харьковской области Купянского района в момент ракетного удара проходил поминальный обед, сообщают местные телеграмм-каналы. Поэтому там было так много людей.

Ранее Телеграф сообщил, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) 2 октября заявили, что ударные беспилотники атаковали российский авиазавод в Смоленске. Днем ранее в Минобороны РФ сообщали об атаках БПЛА.

Беспилотники ударили по Смоленскому авиационному заводу — ГУР Украины