Беспилотники ударили по Смоленскому авиационному заводу — ГУР Украины

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Опубликовано: 02.10.2023 12:13 , Обновлено: 02.10.2023

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) 2 октября заявили, что ударные беспилотники атаковали российский авиазавод в Смоленске. Днем ранее в Минобороны РФ сообщали об атаках БПЛА.

Так, в ГУР утверждают, что в воскресенье 1 октября ударные дроны “нарушили процесс производства ракет Х-59 различных модификаций на Смоленском авиационном заводе”.

Также по информации украинской разведки, “три из четырех БПЛА попали в цель”.

Отметим, что Минобороны РФ и власти Смоленской области информацию об ударах по заводу пока не комментировали. Однако утром 1 октября в телеграм-канале российского оборонном ведомстве написали, что в небе над регионом “сбили три украинских БПЛА самолетного типа”. А затем объявили о перехвате еще двух.

В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил в своем профиле в Telegram о том, что Силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) “сбили пять украинских беспилотников”. По его словам, никто не пострадал и разрушений никаких не было.

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К слову, в Сети также появились видео, как утверждают, атаки беспилотников в Смоленске.

Ранее Телеграф писал, что, по информации “The Guardian” Украина предложила союзникам ударить по заводам дронов в Иране и Сирии, поскольку Россия налаживает их производство там.

Украина предложила союзникам ударить по заводам дронов в Иране и Сирии — The Guardian