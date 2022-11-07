Российский Sukhoi Superjet разгерметизировался в полете из Стамбула в Екатеринбург

Опубликовано: 07.11.2022 23:34 , Обновлено: 07.11.2022

Самолет Sukhoi Superjet 100, который следовал с пассажирами на борту из Стамбула в Екатеринбург экстренно сел в аэропорту Сочи. Это произошло из-за разгерметизации салона.

По данным ТАСС, на борту пассажирского самолёта российского производства находятся 100 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. На место посадки были направлены две бригады скорой помощи.

В 23:05 борт благополучно приземлился в Сочи, на борту, по уточнённым данным 96 пассажиров, плюс экипаж. Рейс WZ-4202 вылетел из турецкой столицы в 19:50.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3 050 или 4 600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого».

Ранее Телеграф сообщил, что российский самолет Sukhoi Superjet 100 находиться в эксплуатации с апреля 2011 года. За это время в авариях были потеряны 4 самолёта типа SSJ 100, погибли 86 человек.

После аварий от использования самолета отказывались индонезийская компания Kartika Airlines, мексиканская Interjet, европейская CityJet и Brussels Airlines и даже российская Red Wings.

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