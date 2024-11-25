Российский Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки

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Опубликовано: 25.11.2024 10:04 , Обновлено: 25.11.2024

Накануне вечером в аэропорту Антальи загорелся самолёт российской авиакомпании «Азимут», прилетевший из Сочи. По данным турецкого Интернет-портала AirportHaber, у лайнера Sukhoi Superjet 100 воспламенился двигатель. Возгорание обнаружили после остановки борта на взлётно-посадочной полосе, после чего на место сразу прибыли пожарные.

По данным издания, в самолёте находилось 87 пассажиров и четыре члена экипажа: их оперативно эвакуировали. Заместитель руководителя гражданской администрации аэропорта Анталии Суат Сейитоглу рассказал, что пожар возник во время приземления в левой части двигателя самолёта.

«Все пассажиры самолёта были эвакуированы без каких-либо травм, к счастью, ни с кем ничего не случилось. На данный момент негативной ситуации нет», — добавил он.

Возникший пожар оперативно потушили сотрудники наземной службы аэропорта, после чего закрыли взлётно-посадочную полосу, на которую и сел Sukhoi Superjet 100. Посадку других воздушных судов временно приостановили, ряд рейсов и вовсе пришлось отложить.

По информации Telegram-канала Mash, самолёт мог удариться левым крылом о взлётную полосу при посадке, что и стало причиной возгорания. Пассажиры рассказали, что при приземлении почувствовали жёсткий удар, начался разлив топлива. Экипаж действовал оперативно и всех эвакуировал, турецкие экстренные службы быстро прибыли на место.

Ранее Telegraf.news писал, что недалеко от аэропорта Вильнюса на жилой двухэтажный дом рухнул грузовой самолёт. ЧП произошло в понедельник утром, около 5:31 по местному времени. По данным литовских СМИ, на борту было четыре человека — два пилота и два пассажира. Известно, что выжил как минимум один из них — его вытащили из кабины и передали медикам.

Под Вильнюсом на жилой дом рухнул грузовой самолёт