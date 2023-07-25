Российский истребитель пытался сбить американский беспилотник MQ-9 - США

Опубликовано: 25.07.2023 17:36 , Обновлено: 25.07.2023

Соединенные Штаты заявили 25 июля, что российский истребитель сбил американский беспилотник с помощью тепловой ловушки над Сирией в минувшие выходные. В Вашингтоне вновь обвинили Москву в "непрофессиональном поведении" в небе.

В заявлении Центрального командования ВВС США во вторник говорится, что российский самолет “пролетел в опасной близости” к американскому беспилотнику MQ-9 рано утром в воскресенье, “запуская тепловые ловушки”.

“Одна из российских ловушек попала в американский MQ-9, серьезно повредив его пропеллер. К счастью, экипаж MQ-9 смог продолжить полет и благополучно вернуть самолет на свою базу базирования”, - сказал генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, глава Центрального командования ВВС США.

“Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению”, - говорится в заявлении.

[info_b]В России пока не комментировали обвинения.[/info_b]

Этот инцидент является новым в серии столкновений между российскими истребителями и американскими беспилотниками. 6 июля ВВС США опубликовали видеозапись одного из таких столкновений, на которой видно, как российский истребитель СУ-35 приближается к американскому беспилотнику.

На кадрах видно, как российский пилот ставит свой самолет перед MQ-9 Reaper и включает форсаж, что резко увеличивает скорость и давление воздуха и затрудняет управление дроном, говорится в комментариях ВВС США, сопровождающих видео.

В заявлении Центрального командования ВВС США во вторник говорится, что американский беспилотник, подбитый российской тепловой ловушкой, выполнял “миссию по разгрому ИГИЛ”, которая ранее контролировала обширные территории в Сирии и Ираке.

На данный момент около 900 военнослужащих США переброшены в Сирию для совместной работы с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами в борьбе против ИГИЛ. Россия же является главным сторонником президента Сирии Башара Асада.

Ранее Телеграф сообщил, что Европейское командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись атаки американского беспилотника российским истребителем, произошедшего во вторник над Черным морем. Вся запись содержит 30-40 минут видео.

США опубликовали видео нападения российского Су-27 на американский MQ-9 Reaper