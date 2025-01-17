Опубликовано: 17.01.2025 12:28 , Обновлено: 17.01.2025

В ночь на 17 января, на фоне атаки дронов на украинские объекты у границы, Румыния заявила о нарушении своего воздушного пространства. Минобороны страны подняло в воздух два истребителя F-16, а позже сообщило об обнаружении «следов возможного падения дрона» в приграничном районе.

Как заявили в румынском оборонном ведомстве, начиная с 1:35 ночи, два истребителя F-16 ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве, были подняты с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга воздушной обстановки. Самолёты вернулись на базу около 3:48.

В 1:39 было передано оповещение RO-Alert для жителей уезда Тулча, а в 3:33 объявили отмену мер оповещения.

Позже стало известно, что румынские военные обнаружили следы «возможного падения дрона» в районе между населёнными пунктами Плауру и Чаталкёй, недалеко от границы. Зона была оцеплена, специалисты из Минобороны, Румынской службы разведки (SRI) и МВД собирают улики и проводят расследование.

Минобороны Румынии утверждает, что «поддерживает постоянный контакт с союзными структурами, которые в режиме реального времени информируются о ситуации, складывающейся в результате атак».

Министерство иностранных дел Румынии, в свою очередь, решительно осудило «безответственные атаки», которые нарушают нормы международного права. Дипломаты вызвали российского посла для дачи объяснений.

«Незаконная и неспровоцированная агрессия против Украины создаёт риски для всего региона», — сказано в заявлении румынского внешнеполитического ведомства, сообщило румынское издание mediafax.ro.

Об очередной атаке, предположительно, российских беспилотников на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области сообщали украинские СМИ. В частности, там сообщали, что один дрон «вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии».

В России пока никак не комментировали ни саму атаку, ни обвинения в свой адрес.

Ранее Telegraf.news писал, что НАТО начала возводить крупнейший объект военной инфраструктуры на юго-востоке Румынии.

Из-за войны в Украине? НАТО начала строить в Румынии крупнейшую базу в Европе