Из-за войны в Украине? НАТО начала строить в Румынии крупнейшую базу в Европе

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Опубликовано: 18.03.2024 13:01 , Обновлено: 18.03.2024

НАТО начала возводить крупнейший объект военной инфраструктуры на юго-востоке Румынии. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Новую базу начали строить на базе уже существующего военного комплекса в населенном пункте Михаил Когэлничану, недалеко от границы с Украиной.

По оценкам специалистов, она сможет разместить “боевые возможности любого типа” и будет иметь площадь около 2800 га.

Проектом стоимостью 2,5 миллиарда евро предусмотрены постройка взлетно-посадочных полос, оружейных платформ, ангаров для военных самолетов, а также объекты социальной инфраструктуры. По информации издания, новая база сможет разместить “до 10 тысяч солдат НАТО и членов их семей”.

Эксперты считают, что это связано с войной в Украине, которая может продлиться еще несколько лет.

«База Михаила Когэлничану станет важнейшей постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости от конфликта на юге Украины. Давайте не будем представлять, что этот конфликт закончится в этом году, в 2025 году, в 2026 году, это долгосрочный конфликт», — заявил геополитический аналитик Дорин Попеску.

Сейчас ведутся работы по строительству “базовой инфраструктуры”, а именно подъездных дорог и электросетей. В планах также значится строительство аэропорта с “парковками и возможностями для разных типов самолетов”. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2040 году.

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