Российские телекомпании потребовали от Google 2*10³⁴ долларов. Это как?

Опубликовано: 29.10.2024 09:43 , Обновлено: 29.10.2024

Более 15 государственных телеканалов России потребовали от американской корпорации Google 2 ундециллиона российских рублей (2*10³⁶), что равно примерно 20 дециллионам долларов (2*10³⁴). Об этом сообщил новостной портал РБК со ссылкой на неназванные источники.

[info_b]Ундециллион — это 10 в 36 степени. Децилион - 10 в 33 степени. [/info_b]

По данным СМИ, такое требование возникло из-за блокировки аккаунтов на YouTube. Известно, что в деле учавствуют 17 телеканалов, среди которых:

«Звезда»;

«Первый канал»;

«Москва Медиа»;

«ТВ-Центр»;

НТВ;

«Россия 1»;

«Россия 24»;

и другие.

Известно, что ранее один из российских судов потребовал от Google восстановить аккаунты этих телеканалов.

Согласно решению, если компания не выполнит это требование в течение 9 месяцев с момента вступления решения в силу, то на компанию наложат неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки. Кроме того, сумма будет удваиваться каждую неделю до выполнения решения.

Ранее Telegraf.news писал, что федеральный суд США в начале августа 2024 года постановил, что Google обладает незаконной монополией на интернет-поиск. В штатах назвали такое решение “исторической победой”. Как оно повлияет на пользователей по всему миру?

Суд в США признал Google незаконным монополистом интернет-поиска. Как повлияет на пользователей?