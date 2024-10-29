Российские телекомпании потребовали от Google 2*10³⁴ долларов. Это как?
Более 15 государственных телеканалов России потребовали от американской корпорации Google 2 ундециллиона российских рублей (2*10³⁶), что равно примерно 20 дециллионам долларов (2*10³⁴). Об этом сообщил новостной портал РБК со ссылкой на неназванные источники.
[info_b]Ундециллион — это 10 в 36 степени. Децилион - 10 в 33 степени. [/info_b]
По данным СМИ, такое требование возникло из-за блокировки аккаунтов на YouTube. Известно, что в деле учавствуют 17 телеканалов, среди которых:
- «Звезда»;
- «Первый канал»;
- «Москва Медиа»;
- «ТВ-Центр»;
- НТВ;
- «Россия 1»;
- «Россия 24»;
- и другие.
Известно, что ранее один из российских судов потребовал от Google восстановить аккаунты этих телеканалов.
Согласно решению, если компания не выполнит это требование в течение 9 месяцев с момента вступления решения в силу, то на компанию наложат неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки. Кроме того, сумма будет удваиваться каждую неделю до выполнения решения.
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