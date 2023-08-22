Российские регионы пожаловались на нехватку топлива на АЗС. В чём проблема?

Опубликовано: 22.08.2023 11:48 , Обновлено: 22.08.2023

В российских регионах в августе начал наблюдаться дефицит автомобильного топлива. О нехватке АИ-95, АИ-92 и дизеля на автозаправочных станциях сообщили власти Астраханской, Волгоградской Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях, Калмыкии. Наблюдается нехватка и в Крыму. В чём причина, пояснили в топливной отрасли.

В первую очередь от нехватки топлива страдают южные, традиционно аграрные регионы России. В период уборочной кампании для аграриев крайне важно, чтобы цены на дизель держались на одном уровне, а его поставки шли бесперебойно. Однако, как сообщило российское издание “Известия”, топливо начало пропадать уже и на заправках.

По данным издания, перебои с поставками автомобильного топлива, а также неуклонный рост цен на него связаны с увеличением сроков доставки нефтепродуктов железным транспортом. Железная дорога в летний туристический сезон оказалась перегружена, а плановые ремонтные работы на некоторых НПЗ лишь добавили проблем.

В результате, как рассказал представитель топливной отрасли, поезда с нефтепродуктами из Центральной России идут на несколько недель дольше обычного. Из-за этого “в моменте образуется дефицит”, пояснил источник издания.

Как рассказала управляющий партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина, работать приходится “на низких остатках”.

“Практически с колес по всем видам топлива. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля”, - подтвердила она.

Топливо подорожает?

Что касается цен на топливо, то на фоне дефицита и роста оптовых цен на топливо наблюдается и предсказуемый рост цен на АЗС. В частности, в России уже заметно подорожало дизельное топливо.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подчеркнул, что если эта тенденция сохранится, это может повлиять на себестоимость отдельных категорий сельскохозяйственной продукции.

Ранее Телеграф рассказывал, ждать ли белорусам повышения цен на топливо на заправках на фоне летних исторических рекордов биржевых цен на бензин в соседней России.

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