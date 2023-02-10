Российские ракеты вошли в воздушное пространство страны НАТО — Залужный

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Опубликовано: 10.02.2023 13:33 , Обновлено: 10.02.2023

Российские ракеты, запущенные из акватории Черного моря, утром 10 февраля пересекли воздушное пространство одной из стран НАТО. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, «в 10:18 две российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10: 33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии».

[info_b]Румыния является членом НАТО с 29 марта 2004 года.[/info_b]

После этого, добавил Залужный, ракеты «снова нашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств».

[obnovleno_b]В Министерство обороны Румынии заявило, что «не подтверждает» эту информацию.

А позже сообщило, что российская ракета пролетела в 35 километрах от границы страны.

«Ближайшая от румынского воздушного пространства точка траектории движения воздушной цели была зафиксирована радиолокационными системами почти в 35 километрах к северо-востоку от границы», — сказано в сообщении ведомства.

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В свою очередь представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ могли сбить «Калибры», летящие над Молдовой и Румынией, но «понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу».

Напомним, 10 февраля Россия в очередной раз массированно атаковала Украину, запустив, как минимум, две волны ракет. Во многих городах были слышны взрывы или работа ПВО.