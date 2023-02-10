Россия запустила по Украине две волны ракет

Опубликовано: 10.02.2023 11:11 , Обновлено: 10.02.2023

По всей Украине утром 10 февраля объявили воздушную тревогу. По информации местных властей, Россия запустила две волны ракет. В городах уже слышны взрывы или работа ПВО.

Сначала глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что в Украине ждут удара до 20 российских ракет. Позже он сообщил о пуске второй волны ракет.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко добавил, что «предварительно 40 ракет во второй волне. Х-101 и “Калибры».

Тем временем в энергетической компании «Укрэнерго» сообщили о попаданиях по нескольким энергообъектам в восточном, западном и южном регионах. По стране действуют аварийные отключения света.

СМИ пишут, что в Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях и возле Запорожья сработала ПВО. А в Николаевской области, Кременчуге и Кривом Роге слышали взрывы.

ПВО заработало и в Киеве. Также сообщили о взрывах. О конкретных прилетах на момент написания новости ничего неизвестно.