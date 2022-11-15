Варшава созвала срочное заседание министров из-за взрыва в польском селе после удара России по Украине

Срочно

Опубликовано: 15.11.2022 21:44 , Обновлено: 15.11.2022

В связи с "кризисной ситуацией" премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой созвал срочное совещание Бюро национальной безопасности. Ранее СМИ в Польше сообщили о взрыве на своей территории на границе с Украиной во время ракетной атаки России.

Обновлено Польские ВВС подняли в воздух истребители с авиабазы Томашув Любельский, сообщило "Вышеград 24".

Ранее премьер-министр Моравецкий в срочном порядке созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пока подробности встреч не сообщаются, а представитель правительства Петр Мюллер призвал не публиковать непроверенную информацию.

В то же время он не объяснил, почему был срочно созван комитет. Информация появилась в тот момент, когда из Украины поступают сообщения о массированных ракетных обстрелах, [link href=“https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zbierze-sie-biuro-bezpieczenstwa-narodowego/wq6jr4r” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] Businessinsider.com.pl.

Согласно данным польских СМИ, русские ракеты ударили по городу Ковель на Волыни, который расположен примерно в 65 км от польско-украинской границы.

В то же время, во вторник в поселке Пшеводов Грубешовского района (Любельского воеводства) в результате взрыва погибли два человека, сообщило Радио Люблин. На месте работают службы и представители военных. Информация появилась в то время, как Россия атаковала украинские города. Пшеводов расположен недалеко от границы с Украиной. В настоящее время полиция не раскрывает причину взрыва.

По данным «Радио Люблин», два человека погибли в результате взрыва в Пшеводове в районе Грубешув. Взрыв произошел в помещении зерносушилки около 15:40.

Воронка на месте взрыва

Ранее Телеграф сообщил, что Россия 15 ноября произвела самую массированную ракетную атаку городов Украины. По данным президента страны Владамра Зеленского, войска РФ запустили не менее 85 ракет. В свою очередь, в ВВС Украины насчитали 100 ракет и сбили порядка 70. В Минобороны РФ пока не комментировали атаку.

Россия запустила по украинским городам 85-100 ракет. Что известно?