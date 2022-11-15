Варшава созвала срочное заседание министров из-за взрыва в польском селе после удара России по Украине
В связи с "кризисной ситуацией" премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой созвал срочное совещание Бюро национальной безопасности. Ранее СМИ в Польше сообщили о взрыве на своей территории на границе с Украиной во время ракетной атаки России.
Польские ВВС подняли в воздух истребители с авиабазы Томашув Любельский,
- сообщило "Вышеград 24".
Ранее премьер-министр Моравецкий в срочном порядке созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пока подробности встреч не сообщаются, а представитель правительства Петр Мюллер призвал не публиковать непроверенную информацию.
В то же время он не объяснил, почему был срочно созван комитет. Информация появилась в тот момент, когда из Украины поступают сообщения о массированных ракетных обстрелах, [link href=“https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zbierze-sie-biuro-bezpieczenstwa-narodowego/wq6jr4r” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] Businessinsider.com.pl.
Согласно данным польских СМИ, русские ракеты ударили по городу Ковель на Волыни, который расположен примерно в 65 км от польско-украинской границы.
В то же время, во вторник в поселке Пшеводов Грубешовского района (Любельского воеводства) в результате взрыва погибли два человека, сообщило Радио Люблин. На месте работают службы и представители военных. Информация появилась в то время, как Россия атаковала украинские города. Пшеводов расположен недалеко от границы с Украиной. В настоящее время полиция не раскрывает причину взрыва.
По данным «Радио Люблин», два человека погибли в результате взрыва в Пшеводове в районе Грубешув. Взрыв произошел в помещении зерносушилки около 15:40.
Ранее Телеграф сообщил, что Россия 15 ноября произвела самую массированную ракетную атаку городов Украины. По данным президента страны Владамра Зеленского, войска РФ запустили не менее 85 ракет. В свою очередь, в ВВС Украины насчитали 100 ракет и сбили порядка 70. В Минобороны РФ пока не комментировали атаку.
Россия запустила по украинским городам 85-100 ракет. Что известно?