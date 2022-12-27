Российские миротворцы потеряли контроль в Нагорном Карабахе — Пашинян

Опубликовано: 27.12.2022 16:12 , Обновлено: 27.12.2022

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Русском музее 27 декабря, что российские миротворцы потеряли контроль над Лачинским коридором в Нагорном Карабахе.

«На данный момент самый главный вопрос — это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт», — сказал Пашинян и подчеркнул, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Армянский премьер-министр заявил, что Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров и грузов, «а сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев».

И предложил обсудить варианты.

Что на это ответил Владимир Путин, неизвестно.

[info_b]Лачинский коридор — дорога которая соединяет населенную армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией.[/info_b]

Ранее Пашинян также обвинил российских миротворцев в том, что они не исполняют обязательство в Нагорном Карабахе. По его словам, там начался гуманитарный кризис из-за перекрытия единственной дороги, которая связывает Армению с Нагорным Карабахом — Лачинского коридора.

Кстати, после этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин в ходе неформального саммита глав стран СНГ Владимир Путин не намерен проводить трехсторонню встречу с Пашиняном и Алиевым. В то же время, Песков выказал уверенность, что у них будет возможность «переговорить» на полях саммита.