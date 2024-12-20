Премьер Ливии пригрозил войной России

Опубликовано: 20.12.2024 10:01 , Обновлено: 20.12.2024

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба заявил, что его страна не разрешит России разместить на своей территории войска, выведенные из Сирии. Он пообещал оказать военное сопротивление в случае такой попытки.

Никто не примет “иностранную силу, которая хочет навязать свою гегемонию и власть нации и ее народу”, заявил премьер-министр Абдул Хамид Дбейба в четверг в эфире местного телевидения в ответ на вопрос о сообщениях о желании Москвы обустроить базу в Латвии вместо Сирии, сообщило агентство Bloomberg.

На данный момент у России есть две военные базы на западе Сирии, будущее которых неясно после свержения союзного президента Башара Асада в декабре 2024 года.

По словам главы правительства Ливии, его страна готова к соглашениям, например, в отношении образования. Однако ввод российских войск в Ливию будет считаться “вторжением” и полностью отвергается, сказал Дбейба.

“Что касается тех, кто въезжает в эту страну без разрешения, мы будем против них и будем бороться с ними”, - пообещал Абдул Хамид Дбейба.

Напомним, что сама Ливия находится в состоянии гражданского противостояния. Международно признанному правительству Дбейбы на западе Ливии противостоит парламент на востоке. Из-за этого в стране велика опасность возвращения к гражданской войне.

Ранее Россия оказывала военную поддержку военачальнику Халифе Хафтару в его неудачной кампании по захвату Триполи в 2019-2020 годах. В связи с этим, некоторые аналитики предположили, что Россия может попытаться обустроить военную базу в восточной части Ливии и перевести туда войска из Сирии.

Мало того, некоторые европейские политики уверены, что Москва уже начала переброску. В интервью газете La Repubblica министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Москва перебрасывает ресурсы из Тартуса в Ливию.

“Это нехорошо, - сказал он итальянскому изданию. - Российские корабли и подводные лодки в Средиземном море всегда вызывают беспокойство, особенно если они находятся всего в двух шагах от нас, а не в тысяче километров”.

Ранее Telegraf.news писал, что Россия начала отвод войск с бывшей линии фронта на севере Сирии и с постов в горах Джабаль ан-Нусария.под бдительным контролем повстанцев. В то же время, россияне пока не покидают две свои основные базы на побережье Средиземного моря, сообщили агенство Reuters и британский телеканал Sky News.

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