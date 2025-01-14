Российская разведка могла подтолкнуть Трампа к идее «приобретения» Гренландии — американские СМИ

Опубликовано: 14.01.2025 09:57 , Обновлено: 14.01.2025

Американские СМИ сообщили, что идею «приобретения» Гренландии, возможно, подсказала Дональду Трампу российская разведка. Как напомнил еженедельник Newsweek, датская контрразведка заявила, что более четырёх лет назад, в конце первого срока Трампа, Россия «сфальсифицировала» письмо от министра иностранных дел Гренландии к американскому сенатору Тому Коттону.

В письме содержалась просьба о выделении средств на финансирование референдума о независимости Гренландии от Дании. По собственному признанию, Коттон обсудил с Трампом идею «приобретения» острова. Сенатор утверждал, что Китай неоднократно предпринимал попытки закрепиться на Гренландии, в частности, через покупку бывшей американской военной базы и финансирование строительства аэропорта.

Датская контрразведка посчитала, что за фальсификацией письма, вероятнее всего, стояла Россия, которая таким образом пыталась внести разлад в отношения между Данией, США и Гренландией.

После недавнего выступления Трампа, в котором он заявил о необходимости Гренландии для США в связи с «национальной безопасностью», письмо снова начали активно обсуждать в социальных сетях, как [link href=“https://www.newsweek.com/russia-us-greenland-annex-invasion-letter-cotton-2013864” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] Newsweek. Американский писатель Дин Глостер напомнил, что «план покупки Гренландии придумала разведка Путина (…), чтобы разделить НАТО и нормализовать захват земель без согласия её граждан».

Гренландия, автономная территория с населением около 57 тысяч человек, является частью Королевства Дании. В 2009 году остров получил расширенную автономию, включающую право самоуправления во внутренних делах.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости присоединения Гренландии к США из-за угроз со стороны Китая и России. Однако, по мнению агентства Bloomberg, интерес Трампа к Гренландии обусловлен не только геополитическими, но и экономическими причинами. Остров обладает значительными запасами золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов, играющих ключевую роль в производстве современной электроники. Соединённые Штаты рассматривают возможность инвестиций в добычу этих ресурсов, чтобы снизить доминирование Китая на мировом рынке редкоземельных металлов.

11 января премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о готовности к переговорам с избранным президентом США, хотя и подчеркнул, что жители острова «не хотят быть ни датчанами, ни американцами», [link href=“https://www.pap.pl/aktualnosci/media-w-usa-pomysl-na-zajecie-grenlandii-podsunal-trumpowi-wywiad-rosji” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] агентство PAP. Датские власти, в свою очередь, направили команде Трампа конфиденциальные предложения по безопасности острова, выразив готовность увеличить американский военный контингент в Гренландии.

Ранее Telegraf.news писал, что Трамп назвал «абсолютной необходимостью» передачу Гренландии под контроль США.

Трамп назвал «абсолютной необходимостью» установление контроля над Гренландией