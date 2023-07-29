Российская ракета попала по жилой многоэтажке в Днепре
Поздно вечером 28 июля Россия нанесла ракетный удар по Днепру — есть разрушения в жилом многоэтажном доме и здании Службы безопасности Украины (СБУ).
«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ», — написал президент страны Владимир Зеленский.
По информации местных властей, в результате ракетного удара пострадали 9 человек. Они отметили, что разрушенные квартиры стояли пустыми, поэтому никто не погиб.
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска атаковали «Искандерами» и их целью было здание Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.
Тем временем в Сети появились видео прилета по городу:
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В России ракетный удар на момент написания новости не комментировали.
Ранее Телеграф писал, что в центре российского Таганрога 28 июля произошел мощный взрыв. Министерство обороны РФ обвинило в этом «киевский режим», назвав случившееся «террористической атакой».