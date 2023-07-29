Российская ракета попала по жилой многоэтажке в Днепре

📷 Фото

Опубликовано: 29.07.2023 10:06 , Обновлено: 04.07.2024

Поздно вечером 28 июля Россия нанесла ракетный удар по Днепру — есть разрушения в жилом многоэтажном доме и здании Службы безопасности Украины (СБУ).

«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ», — написал президент страны Владимир Зеленский.

По информации местных властей, в результате ракетного удара пострадали 9 человек. Они отметили, что разрушенные квартиры стояли пустыми, поэтому никто не погиб.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска атаковали «Искандерами» и их целью было здание Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Тем временем в Сети появились видео прилета по городу:

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/116327”]

В России ракетный удар на момент написания новости не комментировали.

Ранее Телеграф писал, что в центре российского Таганрога 28 июля произошел мощный взрыв. Министерство обороны РФ обвинило в этом «киевский режим», назвав случившееся «террористической атакой».

Россия обвинила Украину в ракетной атаке по Таганрогу