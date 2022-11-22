Беларусь и Украина синхронно повысили тариф на транзит российской нефти

Опубликовано: 22.11.2022 15:41 , Обновлено: 04.07.2024

Беларусь и Украина потребовали от российской компании "Транснефть" больше платить с 1 января за транзит нефти в Европу по трубопроводам на своих территориях.

По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, Беларусь хочет повысить тариф сразу на 39%. А Украина объявила, что добавит скромные +18.26% к транзитному тарифу.

Власти Беларуси объясняют причину повышения, если верить российский компании, тем, что в 2023 году транзит нефти в Европу через Беларусь упадет в разы.

«Мы получили соответствующее письмо от наших белорусских коллег, где они просят об увеличении тарифа на 39% с обоснованием того, что они ожидают падения грузооборота по их системе с будущего года в 2 раза», - рассказал Игорь Демин. Однако ещё предстоит согласование тарифа. Ранее “Транснефть” уже заявляла, что может приостановить деятельность в Беларуси из-за слишком высокой налоговой нагрузки.

В свою очередь, “Укртранснафта” направила российской компании “Транснефть” письмо с предупреждением, что с 1 января стоимость транзита по трубопроводу “Дружба” увеличится из-за разрушения энергетической инфраструктуры в стране из-за бомбежек России. Как стало известно, Украина повысит тарифы на транзит российской сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну — до 13,60 евро.

В Киеве решение обосновали “продолжающимся разрушением украинской энергетической инфраструктуры, (которое) привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей”.

Украина потребовала больше денег за транзит российской нефти в ЕС