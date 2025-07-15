В ЕС не оценили "кувалду" Трампа для России

Опубликовано: 15.07.2025 06:25 , Обновлено: 15.07.2025

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала новую отсрочку президента США Дональда Трампа во введении санкций против России. Ранее глава Белого объявил о новых пятидесяти днях в течение которых он будет ждать согласия Владимира Путина на мирные переговоры.

«Это очень позитивно — президент [Дональд] Трамп занимает жёсткую позицию по отношению к России. Но, с другой стороны, пятьдесят дней — это очень долго, учитывая, что каждый день они убивают ни в чём не повинных мирных жителей», — заявила глава дипломатии журналистам, сообщило французское издание Le Monde.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил в эфире телеканала CBS, что обещанное решение Трампа будет “поворотным моментом” в конфликте России и Украины. Он сообщил, что в понедельник, 14 июля, глава Белого дома объявит о мерах в связи с отказом России объявить перемирие и начать мирное урегулирование. Причем американский политик и давний монтажник Трампа назвал потенциальное решение настоящей “кувалдой”.

Официальные власти Украины, тем не менее, приветствовали решение Трампа продать странам НАТО больше оружия, которое пойдет затем в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что он разговаривал с Трампом и “поблагодарил его за готовность поддержать Украину и продолжать совместную работу, чтобы остановить убийства и установить прочный и справедливый мир”.

[inf]Выступая с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во время встречи в Белом доме, президент США пообещал вооружения “стоимостью в миллиарды долларов”, которые будет закуплены у Соединенных Штатов, поступят в НАТО и затем быстро доставлены в Украину.[/inf]

В то же время часть украинского политикума выразила скептицизм по поводу слабости заявления американского президента.

Новый срок в 50 дней, по мнению некоторых, не убедит Москву прекратить боевые действия. Депутат Верховной Рады и критик Зеленского Мариана Безуглая назвала это заявление пустой “игрой”. “Трамп дал Путину еще 50 дней, чтобы захватить Украину”, - написала она в социальных сетях.

В России тоже не были впечатлены “кувалдой” Трамп. Константин Косачев, высокопоставленный российский законодатель, написал в Telegram, что ультиматум президента США - это “пустая болтовня”.

“Если это всё, что имел ввиду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока ожидания оказались завышенными. Наускивания Линдси Грэма остались большей частью в его воспаленном воображении”, - заявил он.

“Многое может измениться за 50 дней – на поле боя и в мышлении тех, кто находится у власти, как в США, так и в НАТО”, - написал он, намекая по всей видимости на продвижение российской армии на линии фронта.

Напомним, что Дональд Трамп во время избирательной кампании обещал прекратить войну России на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Глава Белого дома также обвинял Зеленского в затягивании войны и назвал его “диктатором без выборов”.

Однако в последнее время президент США все чаще выказывает недовольство Владимиром Путиным из-за нежелания того объявить долгое перемирие и начать переговоры о долгосрочном мире.