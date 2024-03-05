Дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области России

🎥 Видео

Опубликовано: 05.03.2024 11:20 , Обновлено: 05.03.2024

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 5 марта сообщил о чрезвычайном происшествии в Губкинском городском округе. По его словам, произошёл "пожар на инфраструктурном объекте". Российские паблики уточнили, что речь о нефтебазе в селе Долгое, которую, по их данным, атаковал беспилотник.

По словам Гладкова, пожар “на инфраструктурном объекте” вспыхнул после взрыва, однако подробностей он раскрывать не стал. В своём официальном телеграм-канале он лишь сообщил, что на месте ЧП работают и устанавливают все обстоятельства произошедшего оперативные и аварийные службы, а в результате самого пожара никто не пострадал.

Тем временем в Министерстве обороны заявили о том, что в ночь на 5 марта пресекли “очередную попытку террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации” и уничтожили над территорией Белгородской области три беспилотника самолетного типа. Других подробностей в ведомстве не раскрывали.

Телеграм-канал “112”, в свою очередь, сообщил, что на территории нефтебазы загорелся один резервуар с топливом. В МЧС по Белгородской области также заявили о повреждении одного резервуара.

“Угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал”, - заявили в ведомстве.

Видео, как утверждается, с места ЧП опубликовал телеграм-канал “Тревозный Старый Оскол”: часть видео заблюрена, поэтому разглядеть можно лишь густой чёрный дым, поднимающийся в небо.

Тем временем в самом городе Губкин и соседнем Старом Осколе объявили ракетную опасность - видео с воющими сиренами опубликовали местные жители.

Напомним, 19 января 2024 года из-за беспилотника в Брянской области загорелись резервуары Клинцовской нефтебазы, которая ранее подвергалась атаке украинских дронов в мае 2023 года.

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