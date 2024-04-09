"Роскосмос" показал, как выглядит прорыв дамбы в Оренбургской области со спутника

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Опубликовано: 09.04.2024 13:15 , Обновлено: 09.04.2024

Госкорпорация "Роскосмос" показала снимки потопа в Орске Оренбургской области, сделанные со спутника. ЧП случилось в пятницу, 5 апреля. В городе прорвало дамбу, которая защищала его от разлива реки Урал. Как рассказали в МЧС России, было эвакуировано более 2500 человек.

В пресс-службе корпорации заявили, что спутники “следят за гидрологической обстановкой в Оренбургской области и других регионах страны, подверженных паводкам и наводнениям”. Также там отметили, что ситуация “начинает стабилизироваться” и “уровень воды снижается”.

Напомним, ЧП произошло из-за разлива реки Урал. Вследствие таяния снега в Оренбургской области уровень воды стал резко подниматься, что привело к сильным паводкам. Известно, что изначально на дамбе обнаружили две протечки. Одну из них сразу засыпали, а для второй направили машины с необходимым материалом.

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