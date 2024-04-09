Нашли фото и видео для белорусов, которые пропустили солнечное затмение
В понедельник, 8 апреля, жители планеты могли наблюдать полное солнечное затмение — первое за три года. Белорусам не повезло: с нашей территории рассмотреть что-либо было невозможно. А вот если бы вы полетели в Америку, наверняка сумели бы полюбоваться редким астрономическим явлением. К слову, жители США для этого даже организовывали специальные вечеринки.
Полное солнечное затмение — это процесс, когда Луна проходит между Землёй и Солнцем, полностью закрывая солнечную поверхность. Предыдущее было в 2021-м году, однако его могли увидеть только те, кто на тот момент находился в… Антарктиде.
Кстати, 2 октября 2024 года ожидается кольцеобразное солнечное затмение. Но увидеть его, опять же, сможем не мы: повезёт жителям юга Чили и Аргентины. Из акватории Тихого океана и на юге Южной Америки можно будет увидеть лишь частичное затмение.
Ранее Telegraf.news писал, что лайнер американской авиакомпании Southwest Airlines начал разваливаться во время взлёта. Пассажиры запечатлели кадры разрушающегося самолёта на видео.
На видео попал момент, как самолёт с 135 пассажирами на борту начал разваливаться в воздухе