Нашли фото и видео для белорусов, которые пропустили солнечное затмение

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Опубликовано: 09.04.2024 09:36 , Обновлено: 09.04.2024

В понедельник, 8 апреля, жители планеты могли наблюдать полное солнечное затмение — первое за три года. Белорусам не повезло: с нашей территории рассмотреть что-либо было невозможно. А вот если бы вы полетели в Америку, наверняка сумели бы полюбоваться редким астрономическим явлением. К слову, жители США для этого даже организовывали специальные вечеринки.

Полное солнечное затмение — это процесс, когда Луна проходит между Землёй и Солнцем, полностью закрывая солнечную поверхность. Предыдущее было в 2021-м году, однако его могли увидеть только те, кто на тот момент находился в… Антарктиде.

Кстати, 2 октября 2024 года ожидается кольцеобразное солнечное затмение. Но увидеть его, опять же, сможем не мы: повезёт жителям юга Чили и Аргентины. Из акватории Тихого океана и на юге Южной Америки можно будет увидеть лишь частичное затмение.

Фото: CNN.

Фото: CNN.

Фото: CNN.

Ранее Telegraf.news писал, что лайнер американской авиакомпании Southwest Airlines начал разваливаться во время взлёта. Пассажиры запечатлели кадры разрушающегося самолёта на видео.

На видео попал момент, как самолёт с 135 пассажирами на борту начал разваливаться в воздухе