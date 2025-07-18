В Госдуме РФ призвали WhatsApp «готовиться к уходу». Что происходит?

Опубликовано: 18.07.2025 14:31 , Обновлено: 18.07.2025

Представители российских властей снова начали обсуждать возможное введение ограничений для мессенджера WhatsApp. Дискуссия активизировалась после того, как президент РФ Владимир Путин 17 июля поручил правительству до 1 сентября представить предложения о дополнительных ограничениях на использование программного обеспечения из «недружественных стран».

Первый заместитель главы комитета Госдумы России по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале заявил, что WhatsApp «пора готовиться к уходу с российского рынка». По его мнению, мессенджер, принадлежащий компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), «с очень большой долей вероятности попадёт в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям».

Его коллега, депутат Антон Немкин, в комментарии для «Российской Газеты» отметил, что WhatsApp за последние годы не выполнил требования российского законодательства, в частности, не локализовал данные пользователей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, заявил, что WhatsApp — самый популярный мессенджер в России, но «все законы должны выполняться».

Напомним, в декабре прошло года в России заблокировали Viber.

В России заблокировали Viber. Что случилось?

MAX вместо WhatsApp?

На этом фоне в России продвигается национальный мессенджер MAX, созданный на базе технологий VK. По мнению депутата Горелкина, он может занять нишу WhatsApp. Приложение уже доступно для скачивания, в нём тестируется функция каналов, а в будущем планируется интеграция с российскими госсервисами, в том числе «Госуслугами».

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Ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на свои источники предположили, что блокировка мессенджера может произойти уже в ближайшие месяцы. В частности, речь идёт о переводе школьных и домовых чатов, а также чатов бюджетных организаций в мессенджер MAX до 1 сентября. Однако официального подтверждения сроков и самого факта блокировки на данный момент нет.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в конце мая Владимир Путин приказал «душить» иностранные сервисы и компании.

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