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Опубликовано: 24.10.2023 15:23 , Обновлено: 24.10.2023

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагал президенту росми Владимиру Путину запустить по крунюпному городу Украины космической ракетой-носителем. Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на запись разговора Рогозина с Дмитрием Барановым, генеральным директором Ракетно-космического центра "Прогресс".

Издание BILD утверждает, что имеет в своем распоряжении записи разговоров Дмитрия Рогозина с Дмитрием Барановым. В начале января 2023 года они якобы обсуждали технические детали организации удара ракетой, которая используется для полётов в космос.

Российские чиновники решили, что оптимальнее всего запустить её с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту, утверждает Bild.

По словам Баранова, главная проблема в том, что из-за сверхзвукового входа в атмосферу существующие тяжёлые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться при скорости 6 км/сек.

В свою очередь, Рогозин пообещал посоветоваться об этом с конструктором Юрием Соломоновым. Спустя несколько дней тот нашёл решение.

Ещё один риск, который обсуждали Рогозин и Баранов, — то, что части ракеты могут упасть на территорию РФ. Их также беспокоило, что погрешность при ударе может составить от 50 до 100 км, сообщило Bild.

Немецкое издание сообщило, что Дмитрий Рогозин спрашивал Баранова, сколько времени ему потребуется на подготовку операции. Тот заявил, что около шести месяцев. Bild утвеоадет, что на имеющейся записи экс-глава «Роскосмоса» называл Владимира Путина «нашим великим и ужасным» и говорил, что передаст ему план через Антона Вайно. По данным BILD, план был доведён до президента РФ 16 января. Как он отреагировал на него — неизвестно.

Ранее Телеграф сообщил, что раненый в ресторане Донбасса бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 4 января попросил передать осколок, который достали из него во время операции, президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Раненый в ресторане Рогозин отправил Макрону осколок, который из него достали