Россия вывела войска из-под Киева, потому что ее «просили» — Путин

Опубликовано: 29.07.2023 10:20 , Обновлено: 29.07.2023

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран заявил, что РФ отвела свою армию из-под Киева весной 2022 года, потому что их "просили это сделать».

На мероприятии он сказал, что РФ «стремимся к мирному разрешению любых споров». И как пример привел отступление российских войск из-под Киева.

«Фактически был согласован проект этого [мирного] договора [c Украиной]. Но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — заявил Путин.

И добавил, что сейчас «мяч полностью на стороне Киева».

Напомним, в конце марта 2022 года российские войска внезапно отступили от столицы Украины на севере и северо-востоке и сконцентрировали силы на юге страны и Донбассе.

Тогда Москва назвала это «жестом доброй воли». Однако западные эксперты высказали мнение, что российские войска потерпели крупное поражение, поэтому и вынуждены были отступить.

Ранее Телеграф писал, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина по итогу контрнаступления планирует блокировать Крым и после этого начать «торговаться».

«Залужный решает две задачи: выход к морю и перерезание сухопутного коридора, отрезание Крыма, снести мост и все. Мы имеем два миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды», — заявил он.

«Можно торговаться» — Арестович рассказал, когда Украина будет готова к переговорам