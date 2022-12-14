Россия впервые за 30 лет выдала кредит Ирану — Всемирный банк
Россия впервые за 30 лет выдала кредит Ирану. Об этом сказано в отчете Всемирного банка во международному долгу.
Так, Иран появился в списке российских должников впервые с начала 1990-х годов. По итогам 2021 года он был должен 6 млн долларов.
Как отметил Всемирный банк, последний раз задолженность Тегерана перед Москвой фиксировалась в 1992 году. Тогда она равнялась 251,3 тыс. долларов.
В целом в 2021 году должниками РФ оказались 38 стран. Совокупная задолженность оценивалась в 26,54 млрд долларов и за год выросла на 7,4 процента.
Ранее Телеграф писал, что, по данным ВБ, долг Беларуси перед Россией в 2021 году вырос на 1,9% и составил 8,5 млрд. долларов.
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