Россия впервые за 30 лет выдала кредит Ирану — Всемирный банк

Опубликовано: 14.12.2022 13:18 , Обновлено: 14.12.2022

Россия впервые за 30 лет выдала кредит Ирану. Об этом сказано в отчете Всемирного банка во международному долгу.

Так, Иран появился в списке российских должников впервые с начала 1990-х годов. По итогам 2021 года он был должен 6 млн долларов.

Как отметил Всемирный банк, последний раз задолженность Тегерана перед Москвой фиксировалась в 1992 году. Тогда она равнялась 251,3 тыс. долларов.

В целом в 2021 году должниками РФ оказались 38 стран. Совокупная задолженность оценивалась в 26,54 млрд долларов и за год выросла на 7,4 процента.

Ранее Телеграф писал, что, по данным ВБ, долг Беларуси перед Россией в 2021 году вырос на 1,9% и составил 8,5 млрд. долларов.