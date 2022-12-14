Долг Беларуси перед Россией вырос до $8,5 млрд — Всемирный банк

Опубликовано: 14.12.2022 09:30 , Обновлено: 14.12.2022

Всемирный банк (ВБ) в своем отчете о международном долге заявил, что долг Беларуси перед Россией в 2021 году вырос на 1,9% и составил 8,5 млрд. долларов.

По информации банка, Беларусь в этом списке обогнала Бангладеш и Индию.

При этом у Бангладеш задолженность также выросла — до $4,4 млрд. А у Индии за 2021 год долг составил $3,3 млрд/

В топ-5 по задолженности РФ также вошли Вьетнам ($1,5 млрд) и Йемен ($1,17 млрд).

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В целом в отчете сказано, что общий внешний долг стран, которые входят в Международную ассоциацию развития, увеличился в три раза до 9 трлн долларов.

По мнению аналитиков ВБ, во многих странах есть риск долгового кризиса. Причиной там назвали повышение процентных ставок и замедление глобального роста.

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Напомним, что в середине ноября правительство Беларуси сообщило, что чиновники из Минска и Москвы подписали соглашение о кредите в российских рублях, вместо 1,5 млрд долларов, что просил ранее Совмин.

На каких условиях выдан кредит, под какой процент и срок, в Совмине не уточнили. Зато рассказали, что российские рубли пойдут на «импортозамещающие кооперационные проекты», которые будут реализовываться на территории Беларуси.