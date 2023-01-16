РФ пожаловалась на «невыполнимые» требования ЕС к российским туристам

Опубликовано: 16.01.2023 10:14 , Обновлено: 16.01.2023

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что некоторые страны Евросоюза выдвигают для российских туристов «заведомо невыполнимые условия» для получения виз.

Как утверждает заместитель главы МИД Евгений Иванов, государства требуют, чтобы туристы из РФ оплачивали визовые сборы через западные банки или предъявляли медицинскую страховку иностранного страховщика.

«Это крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», — заявил он.

Кроме того добавил, что ЕС« свел к минимуму оформление россиянам многократных виз».

Напомним, что Литва, Латвия, Польша, Финляндия и Чехия ране закрыли въезд для россиян с туристическими целями, в том числе с территории Беларуси.

К слову, белорусских туристов это не коснулось. Хотя министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что власти рассматривают возможность таких же ограничений и для белорусов.