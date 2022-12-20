РФ получила заявки на нефть из Польши и Германии на 2023 год — «Транснефть»

Опубликовано: 20.12.2022 11:18 , Обновлено: 20.12.2022

Глава российской компании «Транснефть» Николай Токарев заявил, что получил заявки на поставку нефти по «Дружбе» от потребителей из Польши и Германии в 2023 году.

Он утверждает, что поляки, несмотря на обещания не закупать нефть у России, попросили 3 миллиона тонн на 2023 год, а на декабрь 2022 года — и на декабрь 360 тысяч тонн.

«И на первый квартал Германия уже подала заявку – тоже дайте», — заявил Токарев, но объемы не назвал.

Власти Польши и Германии эту информацию пока не комментировали.

Ранее российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писало, что польская госкомпания Orlen решила продолжать получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» в 2023 году в объеме 3 млн тонн в год, несмотря на заявления властей Польши о намерении отказаться от таких поставок.

При этом в начале декабря в Orlen заявили, что 70% сырой нефти для всех НПЗ в Польше, Чехии и Литве поступает из источников, альтернативных России.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что вся российская нефть должна попасть под санкции.

«Я хотел бы, чтобы ЕС принимал быстрые и смелые решения. Польша, конечно, будет в числе первых, наряду с другими, которые приспособятся к этому решению», — говорил он.

Напомним, в июне Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов из России морем с 5 декабря этого года. А позже установил потолок цен на нее размером в 60 долларов за баррель.