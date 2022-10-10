В ЕС пообещали, что Россия «ответит» за удары по Украине

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Опубликовано: 10.10.2022 14:24 , Обновлено: 10.10.2022

Президент Европарламента Роберта Метсола назвала массированные ракетные удары России по городам Украины преступлением и пообещала, что виновные ответят за это.

«То, что происходит сейчас в Киеве, вызывает отвращение. Это снова показывает миру режим, с которым мы сталкиваемся: тот, который нацеливается без разбора. Тот, который обрушивает ужас и смерть на детей. Это преступно. Они ответят. Украина победит. Европа не отвернется», — написала она в своем твиттер-аккаунте 10 октября.

Она также добавила, единственный выход, который должен искать Кремль, это выход из Украины.

https://twitter.com/EP_President/status/1579383962853871617

Ранее глава европейской дипломатии Жозеф Боррель пообещал дополнительную военную поддержку Украине.

«Глубоко шокирован нападениями России на мирных жителей Киева и других городов Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я строго их осуждаю. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка ЕС уже в пути», — заявил он.

Напомним, 10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по крупным городам Украины. Телеграф публиковал карту:

Россия запустила четвертую волну ракет по гражданским объектам в Украине. Что уже разрушила?