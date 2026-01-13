РФ объявила, что не стреляет по населению Украины. В Совбезе ООН обсудили «Орешник»

Опубликовано: 13.01.2026 10:38 , Обновлено: 13.01.2026

Представитель Российской Федерации Василий Небензя обвинил некоторые страны в Совбезе ООН (Совете Безопасности Организации Объединенных Наций) в желании "обвинить Россию во всех бедах"и игнорировать "причинно-следственные связи" войны в Украине.

«Они страдают политической недальновидностью», — сказал он.

Небензя признал, что Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру в Украине, но посчитал это оправданным, так как она поддерживает «военно-промышленный комплекс» Украины.

По словам Небензи, ВС РФ (Вооруженные силы Российской Федерации) также обстреливают транспортную сеть и коммуникации, в том числе аэропорты, что назвал ответом на нападение «киевского режима» на резиденцию президента России.

При этом представитель РФ в ООН обвинил Украину в атаке на гражданское население России, настаивая: «российские вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению».

что сказала Литва

С такими утверждениями не согласились другие страны в Совете безопасности ООН во время заседания по поводу удара «Орешника» по Львову.

Так, представитель Литвы от имени стран Балтии заявил, что Москва «намеренно наносила удары по энергетическим объектам, гражданской инфраструктуре и даже дипломатическим представительствам» в Украине. Он также обвинил Беларусь, КНДР (Корейскую Народно-Демократическую Республику) и Иран в поддержке России.

Польша

В свою очередь, Польша заявила, что «систематический характер российских атак демонстрирует преднамеренную стратегию причинения страданий гражданскому населению».

«Эти атаки сопровождаются характерным для России туманом дезинформации», — заявил польский дипломат.

Украина

А украинский представитель пошел еще дальше, обвинив Москву в «варварстве».

«Каждый раз, когда международное сообщество считает, что Россия достигла предела лжи и варварства, Москва снова превосходит саму себя, находя способ опуститься еще ниже, доказывая, что ее преступные намерения не имеют границ», — заявил дипломат из Украины.

Он утверждает, что в Украине все видят отголоски «империй зла», которые стремились сломить гражданское сопротивление, используя холод, голод и темноту в качестве оружия, напомнив про войну, которая 80 лет назад унесла до 10 миллионов жизней.

США

В свою очередь США отчитались о ходе мирных переговоров, но упрекнули Россию в эскалации.

«Благодаря руководству президента Трампа мы сейчас ближе к соглашению, чем когда-либо с начала войны», — заявила представительница США.

Она назвала атаки Российской Федерации на Украину, включая использование баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд, «еще одной опасной и необъяснимой эскалацией этой войны».

США также обвинили Москву в нападении на мирных жителей и гражданские энергетические объекты, назвав это «издевательством над делом мира».

Напомним, что Россия 9 января провела массированный удар по Украине. По заверениям Киева, были использованы сотни дронов и десятки ракет, в том числе сверхзвуковая ракета «Орешник». Россия позднее подтвердила использование последней.

Россия ударила по Украине «Орешником». Что известно