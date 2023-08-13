РФ обвинила Украину в новых атаках беспилотников. Что известно?
В Министерстве обороны России 13 августа заявили, что примерно в 11:00 и 11:30 обнаружили и сбили несколько беспилотников в двух областях РФ.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
В Минобороны утверждают, что первый БПЛА “обнаружили и уничтожили” над Белгородской областью, второй — над Курской.
Кроме того, в ведомстве заверили, что «пострадавших и разрушений нет».
Ранее, утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о “нанесенных ВСУ” 12 августа ударах. По его словам:
- по селу Журавлевка выпустили «4 артиллерийских снаряда»;
- в селе Петропавловка сбили «беспилотник противника»;
- в селе Беловское обломки БПЛА упали на частный дом, повреждены кровля, остекление веранды и дверь.
- в селе Грушевка беспилотник “атаковал инфраструктурный объект связи”.
- “из миномёта обстреляли окраины хутора Старый – зафиксировано 5 прилётов”.
- в Шебекинском городском округе сбили “один беспилотник противника”.
Ранее Телеграф писал, что власти Курской области начали вручать оружие отрядам добровольной народной дружины и бойцам территориальной самообороны. Это второй российский регион, где вооружили тероборону: ранее автоматы начали раздавать в Белгородской области.
Власти двух российских регионов начали раздавать населению оружие