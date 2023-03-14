Кремль не признает юрисдикцию суда в Гааге — Песков

Опубликовано: 14.03.2023 13:00 , Обновлено: 14.03.2023

Россия не признает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и его юрисдикцию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 14 марта.

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», — сказал он.

По словам Пескова, все из-за того, что раньше международные судейские органы не замечали действия “украинских националистов” на Донбассе.

К слову, накануне СМИ сообщили, что Международный уголовный суд откроет против России два дела о военных преступлениях, связанных с вводом войск в Украину. Судебная инстанция намерена добиваться выдачи ордеров на арест нескольких человек.

Ранее Телеграф писал, что в Кремле пообещали не признавать переименование России в Московию.