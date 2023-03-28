Резников показал британские танки Challenger 2 в Украине

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Опубликовано: 28.03.2023 10:06 , Обновлено: 28.03.2023

Министр обороны Украины Алексей Резников 28 марта опубликовал видео тест-драйва британских танков Challenger 2, которые недавно прибыли в страну.

Он пообещал, что «эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам». И отметил, что «было очень приятно прокатиться на первом украинском основном боевом танке Challenger 2».

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[info_b]Challenger 2 (от англ. соперник, бросающий вызов) — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Их применяли при ведении боевых действий в Косово и Ираке (с 2003 года по 1 сентября 2010 года). В январе 2023 года администрация премьер-министра Риши Сунака обнародовала решение о поставке 14 танков Challenger 2 на Украину.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Украина получит от Великобритании снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Об этом заявила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди.

Великобритания пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Москве ответили