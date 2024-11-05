"Решили снизить численность..." — В Китае запустили аттракцион с 1500-метровой верёвочной лестницей над пропастью

🎥 Видео

Опубликовано: 05.11.2024 13:18 , Обновлено: 05.11.2024

В одной из провинции Китая недавно открыли аттракцион Via Ferrata, расположенный на горе Цисин. Желающим пощекотать нервы предлагают подняться по смертельной лестнице высотой почти в 1500 метров, которая находится между двумя скалами. Обязательными условиями является рост не менее 120 сантиметров и отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний.

На видео с испытательного запуска, который провели в начале октября, можно увидеть, как смельчаки взбираются по небесной лестнице, окружённой отвесными скалами со всех сторон. В целях безопасности посетители Via Ferrata надевают шлемы и привязываются к лестнице страховочным тросом, передала американская газета The New Yourk Post.

В настоящее время аттракцион открыт только для представителей СМИ и блогеров, однако примерно через две недели испытать нервы на прочность сможет любой желающий. По словам одного из сотрудников Via Ferrata, билеты будут стоить более 100 долларов.

“Я думаю, Китай делает всё, чтобы снизить численность населения…” — поделился мнением одиз из читателей американской газеты. Другой намекнул: “Как будто китайцы производят высококачественную продукцию…”

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео с фонтаном из грязи, который забил в жилом районе посёлка Коммунарки на территории Новой Москвы. Столб смешанной с грязью воды выбивался из-под земли с таким напором, что по высоте визуально сравнялся со строящейся неподалёку многоэтажкой.

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