«Решающее» для переговоров о мире? В США оценили наступление украинцев в Курской области. Что известно?

Опубликовано: 06.01.2025 14:30 , Обновлено: 06.01.2025

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что позиции украинских войск в Курской области России будут иметь «решающее значение» на любых будущих переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, уходящая администрация президента Джо Байдена стремится к тому, чтобы «Украина имела как можно сильнейшую руку для игры».

«Их позиция в Курской области важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в ближайший год», — заявил Блинкен журналистам в Сеуле, [link href=“https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-it-captures-kurakhove-eastern-ukraine-2025-01-06/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] Reuters. Он также добавил, что даже в случае переговоров Украине потребуются «адекватные гарантии безопасности» против действий президента РФ Владимира Путина, «чьи имперские амбиции сохраняются».

«На каком-то этапе будет прекращение огня. Но в голове Путина это не будет „конец игры“», — сказал Блинкен. «Он будет стремиться отдохнуть, переоснаститься и в конечном итоге снова атаковать», — добавил госсекретарь США, подчеркнув необходимость «адекватного сдерживания».

Блинкен не стал комментировать непосредственно бои в Курской области, где украинские войска предприняли новое наступление.

Что произошло на линии фронта?

По сообщениям российских провоенных блогеров и подтверждению украинской стороны, 6 января в Курской области продолжались бои. В частности, по словам российского военного блогера Юрия Подоляки, ВСУ предприняли новые атаки, причём, как он заявил, «расходуемым материалом» в них якобы стали бывшие заключённые.

В то же время, OSINT-аналитик Def Mon, которого цитирует военный аналитик Роб Ли, сообщает о продвижении ВСУ на 2,7 км вглубь территории России. Министерство обороны России, в свою очередь, [link href=“https://t.me/mod_russia/47663” target=“_blank” rel=“noopener”] заявило [/link], что при поддержке авиации и артиллерии «попытка прорыва ВСУ пресечена».

По данным Института изучения войны (ISW), украинские войска также активизировали наступление ещё как минимум в двух других районах. При этом российские войска проводили наступательные бои, продвинувшись в селе Махновка.

По информации от сторон, ситуация на линии фронта в Курской области остаётся напряжённой, но значительных территориальных изменений нет.

«Курская спецоперация»

Украина ведет наступательные операции в Курской области с 6 августа 2024 года. На начальном этапе Киев получил весьма значительные завоевания территории (более 1000 квадратных километров), однако россияне, в том числе с помощью подкреплений и поддержки со стороны Северной Кореи, вернули себе значительную часть оккупированной территории.

3 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление ВСУ в Курской области стало «переломным моментом» в войне. Более того, по словам Зеленского, Курская операция существенно изменила восприятие войны многими странами, в частности странами Глобального Юга, которые ранее считали Россию непобедимой.

Украинские власти заявили, что планируют использовать оккупированную часть Курской области как аргумент в мирных переговорах с Кремлём. В то же время официальные лица США на условиях анонимности сообщили Bloomberg в конце декабря прошлого года, что ВСУ могут покинуть свои позиции в Курской области России в течение нескольких месяцев. По данным источников агентства, если действия российских сил будут хорошо скоординированы, украинской армии весной придется отойти, иначе армия окажется в окружении.

При этом Telegraf.news писал, что 5 января части ВСУ внезапно пошли в атаку одновременно на нескольких направлениях в Курской области.

ВСУ внезапно пошли в контрнаступление в Курской области России. Что известно?