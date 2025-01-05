ВСУ внезапно пошли в контрнаступление в Курской области России. Что известно?

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Опубликовано: 05.01.2025 20:03 , Обновлено: 05.01.2025

Российские военкоры и украинские СМИ сообщили, что ВСУ внезапно начали контрнаступление в Курской области России. Там уже несколько месяцев, как украинцы оккупировали часть территории РФ и удерживают плацдарм.

После этого Минобороны РФ начало боевые действия по выдавливанию ВСУ, отвоевав часть деревень. Однако части ВСУ 5 января внезапно пошли в атаку одновременно на нескольких направлениях, благодаря чему, по всей вероятности, застали противника врасплох.

Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ в воскресенье отразили два наступления украинских штурмовых групп в Курской области. В свою очередь, глава украинского центра по борьбе с дезинформацией при ВСУ Андрей Коваленко заявил, что украинцы атаковали по нескольким направлениям, что стало неожиданностью для России.

Об этом же сообщил российский блогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин, который утверждает, что Киев начал атаку к северо-востоку от Суджи в сторону села Большое Солдатское, используя бронетехнику и средства разминирования. Однако Алехин уточнил, что украинская армия “активизировала действия” и в других районах Курской области.

При этом некоторые российские источники утверждают, что украинская атака на село Бердин была остановлена на его подступах. Другие же - что бои идут уже на окраинах села, куда прорвалась вторая волна отрядов ВСУ.

Карта контрнаступления

По данным агентства AFP, а также российских военкоров, впереди ещё будут более крупные столкновения.

“Противник действительно предпринимает активные действия в направлении Большого Солдатского и Суджанского района. Он оказывает давление как на Новоивановку на западном фланге, так и на Бердин на восточном фланге”, - написал корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что важнейшие события очередной попытки наступления украинской армии еще впереди», — сообщил влиятельны российский ТГ-канал Rybar.

Эксперты ТГ-канала “Рыбарь” предположили, что наступление ВСУ в Курской области в направлении Большого Солдатского — отвлекающее, а основной удар “может быть и на другом участке”.

“В пользу этого говорит то, что противник явно не задействовал силы, которые он в течение нескольких недель перебрасывал в Сумскую область для формирования ударной группировки. В частности, последние несколько дней через Окружную автодорогу в Харькове активно идет переброска личного состава. Также там была замечена техника с установленными комплексами РЭБ”, - сообщил российский ТГ-канал.

На данный момент неизвестно, насколько вглубь Курской области продвинулись ВСУ и продвинулись ли.

“Курская спецоперация”

Украина ведет наступательные операции в Курской области с 6 августа 2024 года. На начальном этапе Киев получил весьма значительные завоевания территории (более 1000 квадратных километров), однако россияне, в том числе с помощью подкреплений и поддержки со стороны Северной Кореи, вернули себе значительную часть оккупированной территории.

3 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление ВСУ в Курской области стало “переломным моментом” в войне. Более того, по словам Зеленского, Курская операция существенно изменила восприятие войны многими странами, в частности странами Глобального Юга, которые ранее считали Россию непобедимой.

Украинские власти заявили, что планируют использовать оккупированную часть Курской области как аргумент в мирных переговорах с Кремлём. В то же время официальные лица США на условиях анонимности сообщили Bloomberg в конце декабря прошлого года, что ВСУ могут покинуть свои позиции в Курской области России в течение нескольких месяцев. По данным источников агентства, если действия российских сил будут хорошо скоординированы, украинской армии весной придется отойти, иначе армия окажется в окружении.