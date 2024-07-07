Рейтинг Байдена вырос. Как избиратели ответили на вопрос, стоит ли ему сняться с выборов?

Опубликовано: 07.07.2024 19:36 , Обновлено: 07.07.2024

Рейтинг президента США Джо Байден вырос, согласно данным опроса Bloomberg News /Morning Consult. И это несмотря на отрицательные оценки избирателями дебатов с Трампом, что прошли недавно на телеканале CNN. При этом Дональд Трамп все ещё опережает действующего президента.

Республиканец Дональд Трамп опередил демократа Байдена в ключевых, так называемых “колеблющихся”, штатах, необходимых для победы на ноябрьских выборах, всего на 2 процентных пункта (47% против 45%).

Это наименьший разрыв с начала проведения рейтинговых президентских опросов, которые стартовали в октябре прошлого года. При этом Джо Байден сейчас опережает Трампа в Мичигане и Висконсине. В Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине он находится в пределах статистической погрешности опроса, а в Пенсильвании отстает больше всего.

На вопрос, следует ли Байдену продолжать свою предвыборную кампанию, 36% респондентов ответили, что ему определенно не следует этого делать, а 19% сказали, что, вероятно, не стоит. Между тем, 25% сказали, что Байдену определенно следует продолжать свою предвыборную кампанию, а 15% сказали, что, вероятно, стоит.

Опрос Bloomberg News/Morning Consult стал первым после дебатов 27 июня всесторонним исследованием штатов, которые с наибольшей вероятностью определят исход выборов. Его результаты противоречат некоторым недавним национальным опросам, которые показали ухудшение ситуации с Байденом.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент США Джо Байден пообещал прекратить работать после 8 вечера, чтобы не уставать и не допустить новых оплошностей перед президентскими выборами, сообщил он представителям Демократической партии.

Байден пообещал больше спать и меньше работать. Трамп выругался и заявил о победе