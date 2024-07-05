Байден пообещал больше спать и меньше работать. Трамп выругался и заявил о победе

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Опубликовано: 05.07.2024 06:55 , Обновлено: 22.07.2024

Президент США Джо Байден пообещал прекратить работать после 8 вечера, чтобы не уставать и не допустить новых оплошностей перед президентскими выборами, сообщил он представителям Демократической партии.

Такое заявление сделал 81-летний президент США на встрече с губернаторамами-демократам. Он пообещал, что сделает шаги по контролю за своим графиком. По словам Джо Байдена, именно плохой сон накануне был одной из причин его провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Белый дом ранее признал, что вскоре после дебатов Байдена осмотрел его личный врач. И это после того, как ещё в среду пресс-секретарь Белого дома утверждал, что Байден не проходил никаких медицинских осмотров.

Но Эндрю Бейтс, представитель Белого дома, заявил в четверг, что Джо Байден всё-таки встретился со своим лечащим врачом. “Несколько дней спустя президент был осмотрен, чтобы справиться о своей простуде, и ему стало лучше”, - сказал он.

[inf]Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США. [/inf]

“Я выбил Байдена”

“Я выбил Байдена из гонки, он снялся”, — заявил Дональд Трамп в видео, опубликованном The Daily Beast. Трамп использовал вульгарные слова, описывая действующего президента США, и заявил, что вице-президент Камала Харрис будет для него более легким противником. Такими мыслями 78-летний миллиардер поделился, когда думал, что его никто не снимает.

На короткой записи, представленной на веб-сайте, можно увидеть, как Трамп сидит в гольф-мобиле и спрашивает окружающих о своем выступлении в дебатах на прошлой неделе. Услышав в ответ, что он выступил «отлично», кандидат от республиканской партии назвал президента Байдена «гнилым старым мешком дерьма» и добавил, что исключил его из президентской гонки .

“Он только что снялся (…) Значит, у нас есть Камала [Харрис]. Я думаю, с ней будет проще”, — сказал Трамп, вероятно, имея в виду появившиеся в среду сообщения The New York Times (опровергнутые Белым домом) о том, что Байден рассматривает возможность снятия своей кандидатуры. Он добавил, что вице-президент Харрис “такая… слабая” и “жалкая”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что за внешним видом и жестами президента США после после неудачных дебатов с Трампом следят особенно пристально. Вот и в этот раз американские журналисты пожаловались, что Джо Байден шел впереди и игнорировал крики журналистов.

Даже не обернулся. Журналисты заметили новые странности в поведении Джо Байдена