РДК вызвал на переговоры губернатора Белгородской области и пообещал "жест доброй воли"

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Опубликовано: 04.06.2023 14:02 , Обновлено: 04.06.2023

Бойцы военизированных группировок "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и "Легион Свободы", состоящих из россиян, которые воюют на стороне Украины, вызвали на переговоры губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. По их словам, они находятся рядом с Шебекино.

Бойцы пообещали отдать пленных российских солдат губернатору, если он придет на встречу. Ему дали время до 17:00. На видео, которые они опубликовали, человек, которого представили как военнопленного, представляется солдатом ВС РФ.

Представитель РДК пообещал Вячеславу Гладкову отдать пленных после нескольких минут общения в церкви. При это он назвал свое предложение “жестом доброй воли, как у вас это принято говорить”.

“Приглашаем вас к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке. Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя, без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так проявите настоящее гражданское мужество!”, - заявил представитель РДК.

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Ранее Телеграф сообщил, что в Русском добровольческом корпусе (РДК) 4 июня заявили, что вошли в “предместья” города Шебекино, бои за который они ведут уже несколько дней. В России официально не подтвердили это, но местные власти призвали эвакуироваться из города.

В РДК заявили, что их бойцы зашлив Шебекино. Что известно?