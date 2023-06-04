В РДК заявили, что их бойцы зашлив Шебекино. Что известно?

🎥 Видео

Опубликовано: 04.06.2023 13:00 , Обновлено: 04.06.2023

В Русском добровольческом корпусе (РДК) 4 июня заявили, что вошли в "предместья" города Шебекино, бои за который они ведут уже несколько дней. В России официально не подтвердили это, но местные власти призвали эвакуироваться из города.

Тем временем, в сети появились видео, где якобы мародёры грабят полуопустевшее Шебекино. В РДК утверждают, что власти РФ потеряли контроль на городом, и там воцарилось безвластие и грабители.

Направления продвижения РДК на территории России

«Брошенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции», — говорится в сообщении РДК.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/igorsushko/status/1665098193644732417?s=19”]

“Вся Белгородская область стала сначала сплошной прифронтовой полосой, а с недавних пор, полноценной зоной боевых действий. Тут вам не «СВО», а настоящая война!”, - заявили в РДК. Они показали видео, на котором якобы входят в предместье Шебекино:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/WarNewsPL1/status/1665279133293715456?s=19”]

Также в Сети появилось видео, где авторы утверждают об участии польских добровольцев в операциях РДК на территории Белгородской области. Впрочем, место и время съёмок установить сложно. По некоторым данным, это могут быть съёмки недельной давности, когда бойцы РДК зашли в поселок Грайворон.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/taxfreelt/status/1665268127662239745?s=19”]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/AlexSweden85/status/1665295899088617472?s=19”]

Губернатор Белгородской власти не отрицает и не подтверждает наземные бои в регионе. Однако заявил, что “обстановка сложная”. “Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений. Информации о пострадавших нет”, - заявил он.

При этом он призвал жителей Шебекинского округа “временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить самое главное - свою жизнь и жизнь близких”.

Российские пользователи выкладывают в соцсетях фото и видео, якобы убитых бойцов РДК. Однако подтвердить их подлинность также не представляется возможным.

Не числятся в ВСУ?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 июня заявил, что бойцы РДК не числятся в украинской армии, но раньше были.

“После того, как их контракты закончились, они превратились в самостоятельную боевую единицу. Да, они могут дислоцироваться на территории Украины, мы не против, понятное дело. Но они являются на сегодняшний день юридически самостоятельным подразделением, которое к ВСУ, в том числе и к Иностранному легиону, отношения не имеют”, — сказал Подоляк.

Что касается оружия, то в Офисе президента Украины уверены, что его бойцы РДК накопили в ходе боёв со своими соотечественниками из рядов российской армии.