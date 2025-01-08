Разъярённый слон растоптал толпу на фестивале в Индии — пострадало более 20 человек

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Опубликовано: 08.01.2025 17:02 , Обновлено: 08.01.2025

Во время ежегодного фестиваля в одной из мечетей штата Керала в Индии слон накинулся на толпу, в результате чего пострадало более 20 человек. На опубликованных кадрах видно, что на площади находилось не менее пяти животных. Один из них резко набросился на людей и взял хоботом одного из них, после чего начал раскачивать в воздухе.

По данным индийской газеты The Hindu, его тут же доставили в больницу с серьёзными травмами. Остальные 20 человек пострадали в результате давки, которая образовалась из-за паники. В комментариях в соцсетях многие писали, что такая реакция животного предсказуема, поскольку всё происходило достаточно поздно и слон просто устал. Однако что именно его спровоцировало, неизвестно.

“Вспышки от мобильных телефонов напугали слона… Эти дикие животные очень умны и чувствительны. Такие пытки должны быть запрещены строгими законами. Их нельзя приручать ни при каких обстоятельствах”, — выразил мнение один из пользователей соцсетей.

Ранее Telegraf.news писал, что семья из Малайзии пережила, наверное, самый страшный день в своей жизни. На их глазах трёхметровый питон проломил крышу дома и рухнул прямо на диван, после чего очевидцы тут же вызвали спасателей. Спустя время рептилию удалось поймать, запереть в клетку и унести подальше от перепуганных малазийцев.

На видео попало, как 3-метровый проломил крышу дома и упал на диван