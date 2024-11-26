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На видео попало, как 3-метровый проломил крышу дома и упал на диван

На видео попало, как 3-метровый проломил крышу дома и упал на диван
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🎥 Видео

Семья из Малайзии пережила, наверное, самый страшный день в своей жизни. На их глазах трёхметровый питон проломил крышу дома и рухнул прямо на диван, после чего очевидцы тут же вызвали спасателей. Спустя время рептилию удалось поймать, запереть в клетку и унести подальше от перепуганных малазийцев.

По данным издания World of Buzz, змея проникла в дом с соседней плантации масличной пальмы, выбрав в качестве укрытия пространство под потолком. Неизвестно, сколько времени питон провёл в этом убежище, но в итоге потолок не выдержал и рептилия упала прямо на диван. Несмотря на шорохи, доносящиеся из потолка, семья не придавала этому значения, полагая, что это просто мыши или другие грызуны.

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Ранее Telegraf.news писал, что пара из Австралии вернулась домой после полуночи и внезапно обнаружила в своей спальне неожиданного злоумышленника — коалу. Животное смогло проникнуть в дом, несмотря на присутствие собаки, и расположилось на кровати.

«Хотел спать в моей кровати» — В Австралии сняли вторжение коалы в спальню

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