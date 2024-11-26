На видео попало, как 3-метровый проломил крышу дома и упал на диван

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Опубликовано: 26.11.2024 18:49 , Обновлено: 26.11.2024

Семья из Малайзии пережила, наверное, самый страшный день в своей жизни. На их глазах трёхметровый питон проломил крышу дома и рухнул прямо на диван, после чего очевидцы тут же вызвали спасателей. Спустя время рептилию удалось поймать, запереть в клетку и унести подальше от перепуганных малазийцев.

По данным издания World of Buzz, змея проникла в дом с соседней плантации масличной пальмы, выбрав в качестве укрытия пространство под потолком. Неизвестно, сколько времени питон провёл в этом убежище, но в итоге потолок не выдержал и рептилия упала прямо на диван. Несмотря на шорохи, доносящиеся из потолка, семья не придавала этому значения, полагая, что это просто мыши или другие грызуны.





















Ранее Telegraf.news писал, что пара из Австралии вернулась домой после полуночи и внезапно обнаружила в своей спальне неожиданного злоумышленника — коалу. Животное смогло проникнуть в дом, несмотря на присутствие собаки, и расположилось на кровати.

«Хотел спать в моей кровати» — В Австралии сняли вторжение коалы в спальню