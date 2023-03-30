Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек как «добровольцев» — Разведка Британии

Опубликовано: 30.03.2023 09:36 , Обновлено: 30.03.2023

В России власти готовятся начать крупную кампанию с целью набора дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

По информации экспертов, в РФ представляют кампанию как набор добровольцев, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию.

Как заявили в британской разведке, «существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто, и что региональные власти попытаются выполнить поставленные задачи по вербовке, принуждая мужчин вступать в ряды армии».

В Минобороны Британии считают, что российские власти, выбрали якобы «добровольческую модель, чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутреннее инакомыслие».

«Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время», — сказано в отчете разведки.

Как ранее писал Телеграф, российские студенты сообщили, что стали получать “повестки” через личный кабинет на сайтах университетов. О рассылаемых повестках в военкоматы сообщили уже в 18 российских регионах.

Военные эксперты считают, что мобилизация в России вполне вероятна. Так как ВС РФ за год войны в Украине показали, что не могут воевать на современном уровне с помощью продвинутых вооружений, требующих меньше живой силы.

Студенты в России стали получать повестки. Когда новая мобилизация?