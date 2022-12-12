Путин отказался участвовать в ежегодной большой пресс-конференции

Опубликовано: 12.12.2022 14:46 , Обновлено: 12.12.2022

Президент России Владимир Путин отказался от общения с российским народом в формате большой пресс-конференции, которую до этого проводили ежегодно.

Об этом заявил 12 декабря Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле уверены что Владимир Путин найдет возможность “пообщаться с прессой”, но потом.

“Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с [журналистами], как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных [визитов]”, - заявил Дмитрий Песков. Будет ли в этом году обращение Путина к Федеральному собранию, он не ответил.

Большая пресс-конференция и иногда одновременно прямая линия с россиянами проводилась в России с 2001 года. На ней специально отобранные журналисты могли задать свои вопросы на любую тему.

Ранее российское издание РБК сообщило, что президент России может отказаться от проведения в 2022 году ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии с россиянами. Все будет зависеть от хода боевых действий в Украине.

Путин впервые за 10 лет может отказаться от прямой линии с россиянами