Размножается без партнёра. Учёные оживили червя, который пробыл в вечной мерзлоте 46 тысяч лет

Опубликовано: 15.06.2024 15:14 , Обновлено: 15.06.2024

В ходе экстраординарного научного прорыва американские учёные оживили червя, который более 46 тысяч лет находился в вечной мерзлоте. Эта древняя нематода не только вернулась к жизни, но и начала размножаться, притом без участия партнёра.

История началась в Сибири, где учёные извлекли образец почвы примерно на глубине 40 метров под землёй. В почве, возраст которой составляет примерно 46 тысяч лет, содержался микроскопический круглый червь в состоянии анабиоза. К слову, открытие сделали в норе, где когда-то жили арктические суслики.

[info_b]Анабиоз — временное состояние организма, при котором происходит прекращение или замедление жизненных процессов (в том числе обмен веществ).[/info_b]

После оттаивания образца почвы исследователи идентифицировали червя как новый вид нематод, который они назвали Panagrolaimus kolymaensis. Этот крошечный круглый червь начал двигаться и поедать бактерии в лабораторной чашке, что является признаком его возвращения к жизни после десятков тысяч лет покоя. После оживления червь начал размножаться путем партеногенеза, то есть без необходимости в партнёре.

“Этот единственный организм, настоящая особь, которую они нашли, была жива в течение всего этого времени…”, — не скрывая удивления отметил один из учёных Грегори Копенхавер.

По мере повышения глобальной температуры и изменения среды обитания информация, полученная от таких древних организмов, может стать основой для стратегий сохранения современных видов, пишет научное издание Social. По словам учёных, подобные открытия дадут возможность узнать, как некоторые виды адаптировались к экстремальным условиям в ходе эволюции, чтобы в итоге помочь сохраниться другим и, возможно, даже человеку.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные из Великобритании провели исследование, в ходе которого использовали сотни симуляций на суперкомпьютерах для отслеживания тектонических движений Земли. Они пришли к выводу, что из-за глобального потепления наша планета превратится в один огромный суперконтинент, который убьёт всё живое на планете.

Учёные заявили, что из-за образования суперконтинента вся жизнь «погибнет в неуправляемой теплице». Когда?